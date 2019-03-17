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STK’lardan Yılmaz’a tam destek

Toplum yaşamında STK’ların kilit rol üstlendiğini vurgulayan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşları yönetimleri ve üyelerinin birer gizli kahraman olduğunu söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 10:33
STK’lardan Yılmaz’a tam destek

Toplum yaşamında STK’ların kilit rol üstlendiğini vurgulayan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşları yönetimleri ve üyelerinin birer gizli kahraman olduğunu söyledi. Yılmaz STK’lara önemli bir müjde verdi.


Seçim kampanyasında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek onlarla görüş alışverişi yapan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz Gaziemir’de belediye hizmetlerinin halka ulaşmasında STK’ların kilit rol üstlenebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.



“STK’lar vazgeçilmez kurumlardır”


Başkan adayı Yılmaz, “Sivil Toplum Kuruluşlarımızın önemi her geçen gün artmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşlarımız, toplumun eğitim, sağlık, beslenme, barınma, geleneklerimizin devamı gibi dezavantajlı guruplara destek gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. İlçemizdeki STK’larımız tamamen insani değerler ve insani merkezli çalışıyor. Milletimizin dünyaya karşı duruşunu belirleyen ve milletimizin kendi gücünü hissetmesini sağlayan vazgeçilmez kurumlarımızdır”dedi.


Sivil Topluk Kuruluşlarının oluşumu ve çalışmasının gönüllülük esasına dayandığına dikkat çeken Başkan adayı Yılmaz, “Gaziemir’de gönül işi yapan yüzlerce gizli kahraman var. Dernek üyelerinin yararına ömrünü adayan kardeşlerimiz var. Bir hemşerisinin derdine derman olmaya çalışan onun derdini çözmeden yastığa başını koymayan arkadaşlarımız var. Ben de STK’larda çalıştığım için yakından biliyorum”şeklinde konuştu.



“STK Merkezi kuracağız”


Kamu yararı gözeten Sivil Toplum Kurumlarının yükünü hafifletmek istediklerini belirten Başkan adayı Nazmi Yılmaz, “Madem Sivil Toplum Kuruluşları gönüllülük esasına dayanıyor. Kilit rol üstleniyor. Bu gönül işine herkesi teşvik edeceğiz. Herkesin en az 3 sivil toplum kuruluşumuza üye olmasını teşvik edeceğiz. En az birinde aktif olmasını isteyeceğiz. Buradan bir müjde veriyorum. Kamu yararı gözeten kurumlarımız için Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi kuracağız. Belediye olarak STK’ların bazı yüklerini azaltacağız. Üzerlerinden alacağız” sözleriyle STK temsilcilerinden alkış ve destek aldı.


Her gittiği yerde Başkan adayı Yılmazı bağrına basan STK temsilcileri yerel seçimde gönülden destek vereceklerini açıklıyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:33
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