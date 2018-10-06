STK'lardan Akit'e destek: Mahremiyet korunsun

Hekim seçme hakkı kapsamında kadın hekim tercihinde bulunan birçok anne adayının, bazı illerde yaşadığı sıkıntıların gazetemiz tarafından gündeme getirilmesi büyük yankı buldu. Anne adaylarının ‘mahremiyet’ konusundaki hassasiyetine dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Mahremiyet ilkesine riayet edilmeli. Söz konusu duruma ilişkin bakanlığın bir düzenleme yapması gerekiyor”dediler.

Hekim seçme hakkı sözde kaldı

Başta kadın doğum olmak üzere birçok hastalığın tedavisi konusunda kadın hekimler tarafından tedavi edilmek isteyen kadın hastalar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hekim seçme hakkı kapsamında kadın doktorlardan yana tercihini kullanan anne adayları, eğitim ve araştırma hastanelerinde kadın doktorların yanında bulunan erken asistanlardan dolayı sıkıntı yaşayabiliyor. Doktor yetiştirmekle yükümlü eğitim ve araştırma hastanelerinde sorun çözülemezken; mamografi, röntgen, ultrason gibi tetkiklerde de birçok kadın hasta hassasiyetlerinden dolayı tedavi olamıyor. Hekim seçme hakkı kapsamında getirilen özgürlükten yararlanamayan ve teknisyen tercihinde bulunamayan hastalar, Sağlık Bakanlığı’nı sorunlarını çözmeye davet ediyor.

Hasta talepleri ciddiye alınmalı

Bu konularda sorunlar yaşandığını dile getiren Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, şu değerlendirmede bulundu: “Bu konuda Türkiye genelinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Sağlık söz konusu olduğunda her şey geri planda kalır, fakat bazı hassasiyetler ve dengelerin yerinde tutularak bakanlığın bu konuda bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Hastaların da hakları ve talepleri var. Bu yöndeki talepler ciddiye alınmalı ve gerekli tedbirler hayata geçirilmeli. Bizim sendikamızdaki üye olan işçilerimiz de sık sık bu ve benzeri konularda bizlere şikayetlerde bulunuyorlar. Bizim beklentimiz bakanlığın kamuoyunun hassasiyetlerini dikkate almasıdır.”

Mahremiyete riayet edilmeli

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, şunları ifade etti: “Hasta hakları kapsamında mahremiyet ilkesine riayet edilmeli. Toplumun değerleri göz ardı edilmeden anne adaylarımızın tercihlerine saygı duyulmalıdır. Bu konuda bakanlığımızın gerekli çalışmaları yaparak, bu gibi hassas durumlarda, mahremiyeti ihlal edecek durumların altına imza atmamasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.