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STK’lar Doğu Türkistan için bir araya geldi! Toplama kampları kapatılsın

Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

18 Ocak 2019 Cuma 14:00
STK’lar Doğu Türkistan için bir araya geldi! Toplama kampları kapatılsın

HABER MERKEZİ

İHH İnsani Yardım Vakfı, hem Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekmek hem de bölgede kurulan Toplama Kampları’nın kapatılması çağrısında bulunmak amacıyla İHH Genel Merkezi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür - Der), İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (iHAK), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum - Der) ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin (UMHD) de katılım sağladığı toplantıda, bölgede kurulan toplama kamplarının kapatılması çağrısı yapıldı.

Soydaşlarımız katlediliyor

Doğu Türkistan, erkeklerin bile ağlayamadığı bir yer” diye başlayan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Arakan örneğini vererek Myanmar’da da çok zulümler yapıldığını ama erkeklerin hiç olmazsa ağlayarak dünyaya seslerini duyurabildiklerini hatırlattı. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz Doğu Türkistan meselesini gündeme getiriyoruz diye özellikle sosyal medyada ‘Siz Amerikancı mısınız?’ diye yaygara koparanlar oluyor. Şu iyi bilinsin ki biz Amerika’yı lanetliyoruz. Kudüs’ü sözde başkent ilan eden Amerika’yı tanımıyoruz. Birileri bizlere buna rağmen hala Amerikancı dıyorsa onları da lanetliyoruz. Biz ne Çinciyiz ne Amerikancı

Kültürel bir soykırım

Doğu Türkistan’a yönelik kültürel bir soykırım yapıldığına dikkat çeken Yıldırım, “Çin, Kültür Devrimi adı altında bir sürü kamp kurdu. Alıyorlar insanları ve bu kamplarda işkenceye tabi tutuyorlar. Oradan bir şekilde kurtulanlar bize şunları anlatıyor: Kadın tutukluların yüzlerine sigara söndürüyorlar. Elektrik veriyorlar. Soğukta bekletiliyorlar. Yoğun ve parlak ışıkta bekletiliyorlar. Uykusuz bırakılıyorlar. Aç ve susuz bırakılıyorlar. Elleri kelepçeli ve ayakları prangalı olarak dolaştırılıyorlar. Buraya getirilen insanların evlerine de Kardeş Proje kapsamında Çinli erkekler yerleştiriyorlar. İkiz kardeş ilan ediyorlar. Böylelikle de mahremiyet bitiriliyor” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:00
  1. İHH
  2. İnsani Yardım Vakfı
  3. Doğu Türkistan
  4. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği
  5. Bülent Yıldırım
  6. Arakan
  7. Özgür - Der
  8. Mazlum - Der
  9. UMHD
  10. iHAK

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