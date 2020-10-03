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Gündem STK ve vakıflara 1 Aralık’a kadar yasak
Gündem

STK ve vakıflara 1 Aralık’a kadar yasak

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının önerisi, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda valiliklere “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:08:00 -
STK ve vakıflara 1 Aralık’a kadar yasak

Dünyada Kovid-19 vaka artışlarının devam ettiği aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi: “Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 1 Aralık’a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek.”

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