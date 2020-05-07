  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

STK ve dernek başkanlarından Başkan Şayir’e teşekkür

Yaptığı çalışmalarla her kesimin takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ilçedeki STK’lardan da teşekkür geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:39:01 -
STK ve dernek başkanlarından Başkan Şayir’e teşekkür

Yaptığı çalışmalarla her kesimin takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ilçedeki STK’lardan da teşekkür geldi.


Göreve gelmesi sonrasında yaptığı çalışmalarla halkın takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüs günlerinde ilçe halkına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Virüsle mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdüğü Dilovası’nda her haneye önce gıda paketi, ardından soğan ve patates dağıtan Şayir, Ramazan ayındaki bu organiazyon ile örnek bir çalışmaya imza attı. Başkan Şayir’in ilçede yaptığı yardım faaliyetleri sonrasında STK ve dernek başkanları yaptıkları açıklama ile Başkan Şayir ve ekibine bu ince davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı