Stingaciu: Galatasaray'dan teşvik primi aldım

Mesut Bakkal'ın ardından bir isim daha Galatasaray'la ilgili şike itirafında bulundu.

Kocaelispor'un eski Rumen kalecisi Stingaciu, 1997-1998 sezonunun 28. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçı öncesi Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'nin kendisine 20 bin dolar para teklif ettiğini söyledi.

"MAÇI KAZANDIK VE 20 BİN DOLARI ALDIM"

Stingaciu, Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası öncesi 1998 sezonunun sonlarına doğru, Kocaeli olarak bizim Fenerbahçe’yi yenmemiz, Galatasaray’ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. Gheorghe Hagi ve Galatasaray’dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, galibiyet durumunda özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım." diye konuştu.

MAÇ 2-1 BİTMİŞTİ

1997-1998 sezonunun 28. haftasında oynanan karşılaşma ev sahibi Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermiş ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı.

Kocaelispor'un gollerini 6. dakikada Orhan Kaynak ve 86. dakikada Dabrowsk (Kaan Dobra) atarken, Fenerbahçe'nin tek sayısı 58. dakikada Okocha'dan gelmişti.

O maçın ardından liderliği Fenerbahçe'den devralan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

MESUT BAKKAL DA ŞİKE İTİRAFINDA BULUNMUŞTU

Bilindiği gibi teknik direktör Mesut Bakkal da geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la ilgili şike itirafında bulunmuştu.

Bakkal, çıkardığı kitabında Galatasaraylı yöneticilerin, 1986-87 sezonunda Beşiktaş maçı öncesi kendilerine teşvik primi verdiğini söylemişti.