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Aktüel Step İstanbul, 18 Kasım'da başlıyor
Aktüel

Step İstanbul, 18 Kasım'da başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:56:58 -
Step İstanbul, 18 Kasım'da başlıyor

İSTANBUL (AA) - Contemporary Istanbul ve TOMTOM Designhood iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Step İstanbul, bu yıl Tarlabaşı Taksim 360 Projesi'nde gerçekleştirilecek.

"Sanat herkesin hayatının bir parçası olmalıdır." fikriyle yola çıkan etkinlik, 18-22 Kasım'da sanatseverleri ağırlayacak.

Etkinlik, 16-17 Kasım'daki ön izleme günlerinin ardından, aynı zamanda çevrim içi olarak da ziyaret edilebilecek.

Step İstanbul’da 25 galeri, yaklaşık 30 katılımcı ve 250'ye yakın sanatçı yer alacak.

Step İstanbul'un basın toplantısına, Çağdaş İstanbul ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli, Tomtom Designhood Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Taksim 360 Projesi adına Gap İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül katıldı.

- Hedef sanatı daha geniş kitlelere yaymak

Rabia Bakıcı Güreli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle açık hava ve sokak konseptiyle Taksim 360 Projesi'ndeki etkinliğin gönül rahatlığıyla gezilebileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçen sene yola çıkarken Contemporary Istanbul ziyaretçileri arasında yaptığımız istatistikler bize yol göstermişti ve sanat iştahı olan 35 yaş altı gençleri, sanatla buluşturmak hedefimizi gerçekleştirmek için Step İstanbul’u yapmıştık. Ancak bu noktada sektörün öncüsü olarak üstlendiğimiz misyonla sanat piyasalarının durma noktasına geldiği bir dönemde gençleri sanatla buluşturmanın yanı sıra sanatçılara madden ve manen destek olabilmeyi umut ediyoruz."

Tomtom Designhood Yönetim Kurulu Başkanı Kodal da Step'in anlamına değinerek, "Step adı üzerinde adım demek. Tomtom'da geçen yıl doğan bu etkinlik sanata adım atmak isteyenlere yol gösteren, genç sanatçıları yeni koleksiyonerlerle buluşturan ve sanatı daha geniş kitlelere yayan bir etkinlik olmayı hedefliyor. Step İstanbul’a katılan galerilerimizin büyük bir çoğunluğu Beyoğlu'nda yer alıyor. Sanatseverleri 360 Projesi'nden Tomtom'a, oradan Karaköy'e uzanan Art Walk'lara katılmaya, o güzel İstanbul'umuzun sokakları ile buluşmaya, açık havada sanatı keşfetmeye, genç sanatçıları desteklemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Gap İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Özgül ise Taksim 360’ın tarihi sokak ve caddelerinde "yaşayan sokak" kavramının hayata geçirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

- Eserlerin fiyatları 500 lira ile 20 bin lira aralığında olacak

Etkinlikte, 359+ Gallery, Anna Laudel Gallery, ART TV Project, ART50.NET, Arton, C.E.P Gallery, Carré D’Artistes Istanbul, De Artium, Faar Art & Design, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri Fe, Galeri/Miz, GaleriBu, Galleryrooms, Mixer, Mona Galeri, Paper Street Co., PG Art Gallery, Red Art Artopol, Vision Art Platform galerileri yer alacak.

Step İstanbul'un erişilebilir sanatın ilk adımı olarak benimsediği politika gereği eserlerin fiyatları 500 lira ile 20 bin lira aralığında olacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca yeni medya performansları, özel sergi projeleri, galeri ziyaretleri ve webinar programları gerçekleştirilecek.

Üniversite öğrencilerinin sınırlı kapasiteyle ücretsiz olarak girebileceği etkinliğe 15 yaş altı katılımcılar alınmayacak.



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