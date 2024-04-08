Stellantis Pro One, Avrupa lideri Hysetco’ya hidrojenli araçların teslimatına başladı!

Ticari ve profesyonel müşteriler için benzersiz beceri, güvenlik ve çok yönlülüğe odaklanan Stellantis, Fransa, İtalya ve İspanya'nın hem elektrikli hem de diğer tüm enerjili otomobil pazarının en çok satan üreticisi konumunda olmasıyla dikkat çekiyor. Grup, İtalya pazarında en çok satan hafif ticari araç markası Fiat Professional ile lider konumda yer alırken, Fransa elektrikli araç pazarında ise Peugeot markası ve elektrikli B segmentinde Peugeot e-208 ile lider konumunda bulunuyor. Peugeot Partner/Rifter ise 2024 yılının ilk ayında yüzde 9,7 pazar payına ulaşarak İspanya'da tüm enerji pazarında en çok satan model oldu.

İngiltere’nin tamamen elektrikli araç pazarında yüzde 33’ün üzerinde bir pay ile lider konumda olan Stellantis, tüm enerji pazarında güçlenerek yüzde 27,17 pazar payına ulaştı ve 2. sıraya yerleşti. Opel/Vauxhall da aynı şekilde başarılı bir performans sergiledi. Geçen yıla göre pazar payını yüzde 1 puan arttırarak yüzde 9,85’e yükselten Opel/Vauxhall, İngiltere’nin en çok satan üçüncü hafif ticari araç üreticisi oldu. Stellantis, Almanya’da Citroën, Fiat Professional, Peugeot ve Opel markalarıyla özellikle hafif ticari araç pazarında başarılı bir performans sergiledi. Stellantis Pro One, yaklaşık yüzde 58 artışla satışlarında önemli bir ivme yakaladı ve pazar payını arttırdı. Almanya’da yüzde 22,6 pazar payı ile ocak ayında tescil edilen yeni hafif ticari araçların neredeyse dörtte birinin satışını gerçekleştiren Stellantis, yüzde 48,6 pazar payı ile ise Portekiz’de tüm enerji pazarının tartışmasız lideri konumunda. Ayrıca Stellantis Pro One, ocak ayı satışlarında yüzde 22,4 artışla yüzde 46,2 pazar payı elde ederek elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Peugeot ise Portekiz’de en çok satan marka olarak öne çıkıyor.

Hidrojenli araç ulaşımında Avrupa’nın lideri!

Yıla güçlü bir başlangıç yapan Stellantis, önümüzdeki aylarda, hidrojenli araç ulaşımında Avrupa’nın lideri Fransız şirketi Hysetco’ya, Peugeot e-Expert Hydrogen filosunu teslim edecek. Hidrojenli araçlar Hysetco paketi kapsamında profesyonellerin kullanımına sunulacak. Bu anlaşmaya; servis, bakım ve onarım, sigorta, ikame araçlar, idari formaliteler, eğitim gibi tüm ilgili hizmetler de dâhil edilecek. Ayrıca bu araçlar yolcu taşımacılığı (tekerlekli sandalyeyle erişilebilen taksiler ve servisler gibi), lojistik veya diğer profesyonel kullanımlar (ticari araç olarak) için özel olarak tasarlanacaklar. Böylece bu tür kullanımlara yönelik en kapsamlı hidrojenli hafif ticari araç filosu kullanıma sunulmuş olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Stellantis Pro One İş Birimi Direktörü Xavier Peugeot, “Stellantis Pro One olarak bir başka hidrojenli araç teslimatıyla, 2024’ün başlarında elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla profesyonel müşterilerimizi sıfır emisyonlu ulaşıma geçişlerinde desteklediğimizi bir kez daha göstermiş olduk. Dünyada iki segmenti kapsayan hidrojenli elektrikli araç pazarlayan ve müşterilerine elektrikli araçları tamamlayacak bir başka çözümü beraberinde sunan ilk üreticiyiz” dedi.

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