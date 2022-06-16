Stefano Denswil bonservisi ne kadar? Trabzonspor Stefano Denswil’e ne kadar ödeyecek?

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı. Peki Trabzonspor, Stefano Denswil’e kaç yıllık sözleşme imzaladı? Stefano Denswil ne kadar Trabzonspor’da kalacak?

Trabzonspor , geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 900.000.-Eur imza ücreti,

2023-2024 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti, 2024-2025 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon sezonu için;

2025-2026 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 400.000.-Eur imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Stefano Denswil kimdir?

Stefano Wilfred Denswil, 7 Mayıs 1993 tarihinde Zaandam Hollanda'da doğdu. Surinam asıllı Hollandalı futbolcudur. Daha önce Bologna FC 1909 ve FC Brügge takımlarında oynamış olan futbolcu, 24 Ağustos 2021'den beri Trabzonspor'da forma giymektedir.