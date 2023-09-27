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Spor Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu
Spor

Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-27 01:07:00 -
Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu

A Milli Takım'da görevinden ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor. Alman basınına göre Kuntz, Almanya Kadın Milli Takımı'nın başına geçecek.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar Japonya maçı sonrasında ayrıldı. Alman teknik adamın yerine göreve Vincenzo Montella getirildi.

Stefan Kuntz'un yeni adresi merak konusuydu. Alman basınında yer alan habere göre; Kuntz ülkesine dönüyor.

Stefan Kuntz, Almanya'ya dönüyor

2018'den beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın başında olan Martina Voss-Tecklenburg'un yönetici pozisyonuna yükseltileceği yazıldı. Stefan Kuntz da Voss-Tecklenburg'dan boşalan koltuğa gelerek Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacak.

Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkmıştı. Alman hoca maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.
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KAYNAK: NTV SPOR

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