Stefan Kuntz’dan ilk açıklama geldi! “En büyük hayallerimden biri…” diyerek açıkladı!

A Milli Takım'daki görevinden dün ayrılan Stefan Kuntz, ayrılık kararı sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kuntz kişisel web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda D Grubu'nda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'daki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma şansımız yüksek. Teknik ekibimle birlikte çıktığım 20 karşılaşmada 12 kez kazandık, 3 beraberlik elde ettik ve 5 maç kaybettik." dedi.

“Türk halkına başarılar diliyorum”

A Milli Takım'da birlikte çalıştığı isimlere teşekkür eden Kuntz, "İki yıl boyunca çalıştığım tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve Türk taraftarlara teşekkür ediyorum. Türk Milli Takımı'na ve özellikle Türk halkına Almanya'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma kazandırdığımız için çok mutluyum" diyen Kuntz, "Hedeflerimden biri genç futbolcuları keşfetmek ve desteklemekti." dedi."

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“Bir hayal olarak kaldı” dedi

"Stefan Kuntz sözlerini şöyle tamamladı, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'nın ev sahibi olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak yer almaktı. Ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı."