Stefan Kuntz'dan Beşiktaş paylaşımı
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş - Sivasspor maçını izleyip bir de mesaj paylaştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında, Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park stadında karşılaştı. Son 3 resmi maçında kazanamayan Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1'lik sonuçla 3 puana ulaşmayı başardı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı yerinde takip etti.
Alman hoca, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına "Beşiktaş'a geri dönüş..." notunu düştü.