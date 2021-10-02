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Spor Stefan Kuntz'dan Beşiktaş paylaşımı
Spor

Stefan Kuntz'dan Beşiktaş paylaşımı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş - Sivasspor maçını izleyip bir de mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 21:46:00 -
Stefan Kuntz'dan Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında, Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park stadında karşılaştı. Son 3 resmi maçında kazanamayan Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1'lik sonuçla 3 puana ulaşmayı başardı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı yerinde takip etti.

Alman hoca, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına "Beşiktaş'a geri dönüş..." notunu düştü.

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