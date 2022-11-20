Stefan Kuntz'a sürpriz tepki! Bu da neyin nesi şimdi...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri hazırlığı kapsamında özel maçta konuk ettiği Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Diyarbakır'da oynanan maçta galibiyeti getiren goller Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Teknik direktör Stefan Kuntz'un hem İskoçya hem de Çekya karşılaşmalarında Altay Bayındır'a süre vermemesinin ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan tepki geldi.

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlık maçında Çekya'yı konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Ay-Yıldızlılar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu galibiyetle birlikte hem İskoçya hem de Çekya'yı aynı skorlarla mağlup eden A Milli Takımımız, 2'de 2 yapmış oldu.

Teknik direktör Stefan Kuntz; İskoçya maçında Uğurcan Çakır'ı, Çekya maçında ise Doğan Alemdar'ı görevlendirdi. Altay Bayındır ise kendisine süre bulamadı.

Bayındır'ın forma giyememesi sonrasında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a tepki geldi.

Alman çalıştırıcının adaletsiz olduğunu dile getiren Dündar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Stefan Kuntz'un sürekli oynayan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay'ı kenarda oturtup, Rennes'in yedek kalecisi Doğan'ı oynatması, hem adaletsiz, hem de yanlış bir yaklaşım. Nitekim Doğan'ın yediği gol de tercihinin ne kadar yanlış olduğunu gösterdi!" ifadelerini kullandı.