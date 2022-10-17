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Spor Stefan Kuntz, yeni forvetini bakın nerede buldu!
Spor

Stefan Kuntz, yeni forvetini bakın nerede buldu!

A Milli Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Sheffield United-Blackpool maçını takip etti. Alman hocanın 22 yaşındaki golcü futbolcu Rhian Brewster'ı izlediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 15:41:00 -
Stefan Kuntz, yeni forvetini bakın nerede buldu!

A Milli Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Sheffield United-Blackpool maçını takip etti. Alman hocanın 22 yaşındaki golcü futbolcu Rhian Brewster'ı izlediği ortaya çıktı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz dün İngiltere Championship'te oynanan Sheffield United - Blackpool maçını takip etti. 3-3 berabere biten karşılaşmada Alman teknik adamın hangi futbolcu için İngiltere'de olduğu ortaya çıktı.

Stefan Kuntz, annesi Kıbrıs Türk'ü babası Barbadoslu olan Sheffield United forması giyen Rhian Brewster'ı izlemeye gitti. Kuntz, 22 yaşındaki santrforu ikna etmek için görüşecek.

Rhian Brewster futbola Chelsea alt yapısında başladı. Kısa süre sonra Liverpool'a transfer olan golcü futbolcu U23 takımına yükseldi. Yıldız adayı 2019-2020 sezonunda İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'e kiralandı. Brewster burada 20 karşılaşmada 10 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

26 MİLYON EURO ÖDENDİ

Brewster bir sonraki sezon Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'a bonservisiyle transfer oldu. Sheffield'ın bu transfer için kasasından 26 milyon Euro çıktı. Son 3 sezondur Sheffield United forması giyen Brewster 61 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİNDE 31 GOL ATTI

Öte yandan genç futbolcu, İngiltere Ümit Milli Takımı'nda 16 karşılamada oynadı.

Kariyerinde 116 maça çıkan 22 yaşındaki golcü 31 gollük performans sergiledi. Brewster kariyeri boyunca kırmızı kart görmedi.

Stefan Kuntz, Instagram’dan yaptığı paylaşımla misafirperverliği için Acun Ilıcalı’ya da teşekkür etti.

Kuntz'un paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milli takımımıza yeni oyuncular kazandırma çalışmalarımız doğrultusunda, yardımcım Jan-Moritz Lichte ile birlikte dün İngiltere Championship ligindeki Sheffield United – Blackpool karşılaşmasını izledim.

Birleşik Krallık’ta geçirdiğimiz bu hafta sonunda, bu akşam da Hull City ile Birmingham City arasında oynanan mücadeleyi izledik ve milli takım oyuncularımızı yerinde takip ettik. Bu vesileyle, misafirperverliğinden ötürü Hull City Başkanı Acun Ilıcalı’ya da teşekkür etmek isterim."

 

 

 

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