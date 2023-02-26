Statta slogan atarak hükümet değişmez “ulan”!

Ali İhsan Karahasanoğlu dünkü Fenerbahçe-Konyaspor maçında fenerbahçeli taraftarların tribünde yaptığı siyasi tezahuratlarla hükümeti küstahça istifaya çağırmalarını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

“Fenerbahçe’nin tamamı zaten beyaz Türkler” diyenler çıkabilir..

27 Nisan muhtırası sırasında yapılan yayınlarda ben de şahit olmuştum, ne kadar darbe yanlısı medya mensubu var ise.. İrtibatlı oldukları Genelkurmay’daki komutanları listelemişlerdi de..

Biz de Fenerbahçeli generalleri öğrenmiştik..

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Benim kanaatim, her takımda beyaz Türk vardır..

Önemli olan, onların sesinin ne kadar çıktığı ve diğer taraftarların onları susturabilip, susturamadıkları..

Dün Fenerbahçeli beyaz Türkler kafayı çıkardı..

Deprem sonrası ilk lig maçı idi..

Depremzedelerle dayanışma amaçlı sloganlar bekleyeduralım..

Onlar, her zamanki türden, spor üzerinde siyasete soyundular..

“Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!” küstah sözleri ile soytarılıkta zirve yaptılar..

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