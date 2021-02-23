Startup ekosistemi 3 milyar doları aştı

Bu yatırımlar meyvelerini de verdi. Startup ekosistemi 3 milyar doları geçti. StartupMarket CEO’su Serkan Bağçe, “Türkiye’de sayılabilir çoklukta yatırımcı ve startup var. Bir ekosistem için bunların sayılamaz olması lazım. Türkiye’de startup ekosisteminde tespit ettiğimiz başlıca problemler var. Temel problemlerden biri startup’ların yatırımcılara, yatırımcıların startup’lara kolayca ulaşamamaları” dedi. Dünyada startup’lara yapılan toplam yatırım tutarının 300 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Bağçe, “Türkiye olarak bu alanda gidecek yolumuz var. Araştırmalara göre insanların yüzde 80’i startup’lara mentorluk yapmak istiyor. Yüzde 90’ı da 5 bin TL de olsa gelecek yıl için startup’lara yatırım ayırabileceğini bildiriyor. Bunun yanı sıra ‘Hiç yatırım yapmam’ diyen yüzde 7’lik bir kitle var” ifadelerini kullandı.