  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Startup ekosistemi 3 milyar doları aştı
Ekonomi

Startup ekosistemi 3 milyar doları aştı

Türkiye’de startup’lara 2020’de 170 milyon dolar yatırım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:37:00 -
Startup ekosistemi 3 milyar doları aştı

Bu yatırımlar meyvelerini de verdi. Startup ekosistemi 3 milyar doları geçti. StartupMarket CEO’su Serkan Bağçe, “Türkiye’de sayılabilir çoklukta yatırımcı ve startup var. Bir ekosistem için bunların sayılamaz olması lazım. Türkiye’de startup ekosisteminde tespit ettiğimiz başlıca problemler var. Temel problemlerden biri startup’ların yatırımcılara, yatırımcıların startup’lara kolayca ulaşamamaları” dedi. Dünyada startup’lara yapılan toplam yatırım tutarının 300 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Bağçe, “Türkiye olarak bu alanda gidecek yolumuz var. Araştırmalara göre insanların yüzde 80’i startup’lara mentorluk yapmak istiyor. Yüzde 90’ı da 5 bin TL de olsa gelecek yıl için startup’lara yatırım ayırabileceğini bildiriyor. Bunun yanı sıra ‘Hiç yatırım yapmam’ diyen yüzde 7’lik bir kitle var” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aktaş: Freudculuk yapacaksanız CHP yandı
Gündem

Aktaş: Freudculuk yapacaksanız CHP yandı

Canlı yayında İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu arasında F..
Türkiye buna çok kızacak! Fransa'dan skandal askeri hamle
Dünya

Türkiye buna çok kızacak! Fransa'dan skandal askeri hamle

Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle ve 20 Rafale tipi savaş uçağını Akdeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne gönderdiği bildirildi...
Trump'a kötü haber
Dünya

Trump'a kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişebilmesine onay verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay