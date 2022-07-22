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Gündem Starbucks'a tepki yağdı! LGBT derneklerine para yağdırmışlar...
Gündem

Starbucks'a tepki yağdı! LGBT derneklerine para yağdırmışlar...

Amerika merkezli kahve zinciri Starbucks, Haziran 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında eşcinsel sapkınların lobisi LGBT derneklerine toplamda 700 bin dolar destekte bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 21:13:00 -
Starbucks'a tepki yağdı! LGBT derneklerine para yağdırmışlar...

 Yeniakit.com.tr 

Starbucks CEO'su Howard Schultz, eşcinsel sapkınların lobisi LGBT derneklerine, 700 bin dolar destekte bulunduklarını ifade etti.

Türkiye'de 500'ün üzerinde şubesi bulunan ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, eşcinsel sapkınlara destek verdiğini açıkladı.

Schultz açıkladı!

Farklılıklara saygının şirket felsefelerinin merkezinde bulunduğunu belirten Howard Schultz, eşcinsel sapkınların derneklerine, Haziran 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında 700 bin dolar yardımda bulunduklarını duyurdu.

Tepki yağdı

Starbucks'ın aileyi ifsad projesi LGBT'ye desteği kamuoyunun tepkisini çekti. Sosyal medyada Starbucks'a gitmeme kampanyası başlatıldı.

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