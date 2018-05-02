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Standard & Poor's'dan skandal Türkiye kararı!

Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, görünümünün durağan olduğunu bildirdi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:02
Standard & Poor's'dan skandal Türkiye kararı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin mali pozisyonunun zayıfladığına dikkatin çekildiği açıklamada, ekonominin aşırı ısındığı da vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin dış finansman koşullarının ve Türk lirasının konumunun daha da bozulması ve özel sektörün hassaslaşması durumlarında ülkenin kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, açıklamada, Merkez Bankasının enflasyon oranını yüzde 5 hedefine yaklaştırması ve Türkiye'nin dış pozisyonun sürdürülebilir şekilde düzelmesi durumlarında ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği bilgisine de yer verildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:02
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