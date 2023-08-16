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Yerel Standa girip gümüş kolyeler ile takıları çaldılar
Yerel

Standa girip gümüş kolyeler ile takıları çaldılar

Yeniakit Publisher
2023-08-16 13:18:00 -
Standa girip gümüş kolyeler ile takıları çaldılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde festival için açılan stantlardan birine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler standın içinde bulunan gümüş kolyeleri ve takıları çaldı.

Olay, Sahil Bandı’nda meydana geldi.

Gece saatlerinde Kdz. Ereğli Belediyesi’nin festival için açılan standa kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. İçerideki kolye ve diğer takıları alan hırsız ya da hırsızlar standa zarar verip olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde standın başına gelen çalışan gördüğü manzara sonrası durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparak şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Polis, hırsızlığı yapan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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