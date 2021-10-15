Meslek lisesi öğrencileri ve meslek lisesi mezunları stajda geçen sürenin emekliliği erkene çekip çekmeyeceğini merak ediyor. Lisede staj yapanın sigortası emekliliği etkiler mi?

Staj dönemi emekliliği etkiler mi? Stajyerlik dönemi emekliliği erkene çeker mi?

Pek çok kişi staj döneminin emeklilik tarihi öne çekip çekmeyeceğini merak ediyor. Staj başlangıcı ve çalışılan süre emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Sabah’ta yer alan haberde konu İş Kanunu’na değindirilerek açıklanıyor. İş Kanunu'na göre öğrencilere emeklilikle ilgili uzun vadeli sigorta kolu primleri yatırılmadığı için staj sigortasının emekliliği öne çekmesi söz konusu değil. Bunun yanında emeklilik hesabına katılmayan staj, çıraklık sigortası doğum borçlanmasında büyük avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor.