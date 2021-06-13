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Eğitim Staj bitirme sınavı ne zaman? Meslek lisesi staj bitirme sınav tarihi 2021
Eğitim

Staj bitirme sınavı ne zaman? Meslek lisesi staj bitirme sınav tarihi 2021

Staj bitirme sınavı yapılacak mı? Staj bitirme sınavına kimler girecek? MEB karnelerin 18 Haziran’a kadar alınacağını duyurdu. Staj yapma zorunluluğu olan öğrenciler nasıl bir yol izleyecek? Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama geldi. Peki staj bitirme sınavı ne zaman? Beceri sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:34:00 -
Staj bitirme sınavı ne zaman? Meslek lisesi staj bitirme sınav tarihi 2021

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12'inci sınıf öğrencileri stajlarını eksik yapan ya da hiç staj yapmayanların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığında açıklama yapıldı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik, Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak. 

Beceri sınavları ne zaman yapılacak?

Mesleki eğitim merkezi programında öğrenim görenler de dahil olmak üzere işletmelerde beceri eğitimi uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz itibarıyla tamamlanacak, beceri sınavı da sorumluluk sınavları döneminde yapılacak.

 

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