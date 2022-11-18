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Dünya

Stadyumlar ayyaşlık yeri değildir! Dünya Kupası'nda flaş içki kararı..

Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 2022 maçları için alınan karara göre stadyumlarda içki satışı yapılmayacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 22:55:00 - 2022-11-19 01:00:52
Stadyumlar ayyaşlık yeri değildir! Dünya Kupası'nda flaş içki kararı..

 Yeniakit.com.tr 

Katar yönetiminin baskıları sonucunda FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda stadyumlarda içki satışının yapılmayacağını açıkladı.

FIFA tarafından gelişmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Ev sahibi ülkenin yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu alkollü içeceklerin satışının Fifa taraftar festivaline, diğer taraftar alanları ve lisanslı mekânlara odaklanması, 2022 Dünya Kupası stadyum çevrelerinden bira satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi.

FIFA tarafından yapılan açıklamaya, sponsor bira markasının alkolsüz birasının stadyumlarda satılacağı bilgisi de eklendi.

2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek.

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Yorumlar

KaraVeli

Helal olsun! Bunları paraları almadan önce hesap edemedi batılılar.

meleknur

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