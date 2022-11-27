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Gündem Stadyumda başlayan olaylar sokaklara taştı! İzmir'de olaylı gece
Gündem

Stadyumda başlayan olaylar sokaklara taştı! İzmir'de olaylı gece

İzmir'de Göztepe-Altay derbisinde stadyumda çıkan olaylar sokaklara taştı. Yaşanan arbedede bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 23:03:00 - 2022-11-27 23:13:14

 Yeniakit.com.tr 

İzmir'de oynanan Göztepe-Altay maçı, çıkan olaylar sebebi ile yarıda kaldı.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki İzmir derbisinde karşılaşmanın 22'nci dakikasında olaylar çıktı. Sahaya giren bir Göztepespor taraftarı, korner direğini yerinden sökerek Altayspor kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

Özenç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dehşete düşüren görüntü!

Öte yandan Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği yollandı.

Fişeğin isabet ettiği bir taraftar ağır yaralanırken birçok taraftar da yaralandı.

Arbede sokaklara taştı!

Tribünde yaşanan olayların sokaklara taştığı öğrenildi. İki grup arasında yaşanan kavgada bir Göztepe taraftarı bıçaklanarak ağır yaralandı.

Emniyet güçleri maç sonunda arbede yaşanan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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Tüh size yazıklar olsun ülkede onca sıkıntı var bide siz çıktınız şımarık azgınlar futbol yasaklanmalı kardeşim böyle işmi olur insanlar öldürülürcekse lanet olsun böyle spora.
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