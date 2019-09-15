SSVD nedir? SSVD riski ne kadardır?

SSVD nedir sorusu merak ediliyor. Doğumla ilgili merak edilen konulardan biri de SSVD'dir. Sezaryen yöntemiyle yapılan doğum oranları her geçen yıl artış göstermektedir. Günümüzde gerçekleşen her 3 doğumdan 1’i sezaryen ile yapılmaktadır. Bu rakam, Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü rakamın yaklaşık olarak üç katıdır. Bu anlamda ülkemizde de oldukça yaygınlık kazanan SSVD nedir? SSVD ne kadar risklidir? İşte SSVD hakkında merak edilenler...

SSVD nedir?

Daha önce sezaryen yöntemiyle doğum yapan bir kadının, bir sonraki gebeliğinde bebeğini vajinal doğum ile dünyaya getirme imkanı bulunmaktadır. Sezaryen sonrası vajinal doğum olarak adlandırılan bu yöntem, yıllardır güvenle kullanılan bir doğum şeklidir.

SSVD, büyük istisnalar haricinde diğer vajinal doğumlarla aynı seyirde ilerlemektedir. Yalnızca doktor ve ebeler tarafından gebe daha sık takip edilmelidir. Ayrıca bebeğin ve annenin sağlığını kontrol altında tutabilmek için bazı özel tıbbi ekipmanlar da hazırlanmalıdır.

Normal doğumun yararları nelerdir?

Normal doğum sırasında üretilen hormonların anne ve bebek sağlığı üzerinde büyük faydaları vardır. Sancıların başlamasıyla birlikte salgılanan aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin, doğal bir ağrı kesici ve sakinleştiricidir. Aynı zamanda bebek ve anne arasındaki bağı desteklemektedir. Oksitosin, rahim ağzını yumuşatarak bebeğin doğumunu kolaylaştırır. Doğumdan hemen sonra da, rahmin küçülmesine ve doğum sonu kanama olasılığının azaltılmasına yardımcı olur.

Doğum esnasında yükselen östrojen seviyeleri rahimi hazırlar, doğum sonrası emzirmeyi destekler ve kanama olasılığını azaltır. Normal doğumda, anneden bebeğe nefes almayı teşvik eden katekolamin ve stres hormonları gönderilir. Böylece kalp, beyin ve böbrek gibi organlara olan kan akışı artar ve bebeğin bağışıklığı da yükselir.

Yapılan araştırmalar, rahimde bebeğin akciğerlerine dolan sıvıların SSVD ile daha etkili bir şekilde tahliye edilmesinden dolayı bebeğin alerji, astım gibi solunum problemlerine daha az yakalandığını göstermiştir. Ayrıca vajinal yolla doğan bebeklerin doğum esnasında sahip olduğu yararlı bakterilerin tip 1 diyabet ve obezite risklerini azalttığı belirtilmiştir.

Normal doğumun en önemli faydası ise başarı hazzının vermiş olduğu kişisel tatmin ve coşku hissidir.

SSVD ne kadar risklidir?

SSVD’un Fayda ve Risk Karşılaştırması

Faydaları

1- Karnınızda yeni bir kesik oluşmaz. Yeniden hamile kalmayı düşünüyorsanız bu önemlidir. Çünkü karnınızda ne kadar çok kesik olursa sonraki hamileliklerde sorun yaşama riskiniz o kadar artar. Ayrıca estetik açıdan yeni bir yara izi taşımazsınız.

2- Ameliyat komplikasyonlarıyla uğraşmazsınız. SSVD yaptığınızda ameliyattan doğan enfeksiyon, kanama, diğer organların zarar görmesi gibi riskler azalmış olur.

3- İyileşme süreci hızlanır. Vücudunuzun bütünlüğü bozulmamış olduğundan doğum sonrası iyileşme süreci daha hızlıdır.

4- Annenin doğuma katılım ve doğum sonrasında enerji seviyesi artar. SSVD ile doğuma aktif olarak katılır, doğum sonrasında bebeğinizi hemen kucağınıza alır ve emzirmeye başlayabilirsiniz. Eve döndüğünüzde İlgilenmeniz gereken bir ameliyat yarası olmadığından, daha aktif bir şekilde bebeğinizle ilgilenebilirsiniz.

5- Daha ekonomik olması beklenir. SSVD vajinal doğum olduğu için, normal doğuma göre daha uygun fiyatlıdır.

6- Geniş bir aile planlamanıza yardımcı olur.Arka arkaya sezaryen olmak doğum risklerini artıran bir uygulamadır. İleride geniş bir aile planlayanlar SSVD yaparak sezaryenden doğan komplikasyonları elemine edebilir.

Riskleri

1- Rahim yırtılması (Uterus rüptürü ya da uterine rupture) riski oluşabilir (%1 den az risk) Düşük bir olasılık olmasına rağmen anne ve bebek için hayati bir tehlike yaratabilen önemli bir risktir.

2- Enfeksiyon riski artar. Eğer SSVD denemiş ve başarılı olamayarak sezaryene dönmek zorunda kalmışsanız, enfeksiyon riski sadece sezaryen olan birine göre daha fazladır.

3- Doğumun sezaryene dönüşme ihtimali doğabilir. Doğum sürecinde oluşan çeşitli komplikasyonlar nedeniyle SSVD olarak başlayan bir doğum sezaryene dönebilir (Her 10 kadından 2-4’ünde)

4- Önceki rahim izinin açılması riski oluşabilir. Daha önce sezaryen olan kesi yerinde küçük bir açılma görülebilir. Rahim yırtılmasına kıyasla hafif bir durumdur. Çoğunlukla fark edilmeden kendi kendine iyileşir.

5- Beklenenden daha az ekonomik olabilir. SSVD sık uygulanan bir durum olmadığı için her hastanede yapılmayabilmekte ve ancak büyük şehirlerde, bu konuda uzmanlaşmış özel hastanelerde yapılmak durumunda kalınabilmektedir. Bu da masrafların bekleneden fazla olmasına yol açabilir.