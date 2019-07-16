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SSK ve BağKur emekli çift maaş nasıl alınır kimler çifte emekli maaşı alır?

Emekli son dakika haberleri: Emekliler temmuz zamlarını yarından itibaren tahsis nuralarına göre almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan milyonlarca vatandaş SSK ve BağKur emekli çift maaş nasıl alınır kimler çiftte emekli maaşı alır? sorusunu sormakta. Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır. Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir. Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir. İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır. İşte SSK ve BağKur emekli çift maaş nasıl alınır kimler çiftte emekli maaşı alır? Haberine ilişkin detaylar.

16 Temmuz 2019 Salı 15:01
SSK ve BağKur emekli çift maaş nasıl alınır kimler çifte emekli maaşı alır?

Emekli son dakika haberleri: Emekliler temmuz zamlarını yarından itibaren tahsis nuralarına göre almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan milyonlarca vatandaş SSK ve BağKur emekli çift maaş nasıl alınır kimler çiftte emekli maaşı alır? sorusunu sormakta. Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır. Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir. Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;  İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir. İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır. İşte SSK ve BağKur emekli çift maaş nasıl alınır kimler çiftte emekli maaşı alır? Haberine ilişkin detaylar.

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

- Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

- Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

- Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

- Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

- Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

- Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

- İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

- İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.

İ- kisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

- Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.

Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;

- Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

- İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

- İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.

- İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:01
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