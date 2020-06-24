Emekli vatandaşların gözü kulağı temmuz ayında maaşlarına yansıyacak olan zam oranında. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz zammı oranının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

SSK ve Bağ-Kur zam oranı açıklandı mı?

Emekli maaşlarına enflasyon oranlarına göre yılda iki kez zam yapılıyor. İlk zam ocak ayında yapıldı. İkinci zam ise temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

TÜİK, 2020 ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor.

Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa emekliler daha fazla zam alabilecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek.

Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak.

En düşüm emekli maaşı ne kadar?

Emekli aylığı 1500 TL’ye yükseltilmiş olan kişilerin normal aylıkları ile yükseltilmiş tutar arasındaki fark hazinece karşılanacak. Bunların normal aylıkları 1.500 TL’ye ulaşıncaya kadar, emekli aylıklarına 6 ayda bir yapılan zam yansıtılmayacak. Örneğin, normal aylığı 1.200 lira olan kişiye yapılan ödeme 1500 TL’ye yükseltilmiş olduğu için, temmuz ayında yüzde 5 maaş zammı olursa bu artıştan yararlanamayacak. Gelecek yıl ocak ayında yine yüzde 5 oranında maaş zammı olursa, bu emekli o artıştan da yararlanamayacak.