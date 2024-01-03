SSK ve Bağ-Kur emeklileri şok oldu? Memur ve emeklisine yüzde 50 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 37.56

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri ile emekli ve memurun zammı da netleşti. İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor. İşçi emeklisi Haziran ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.



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Memur ve memur emeklilerinin zam oranı

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

En düşük memur maaşı

Memur ve memur emeklileri yüzde 31,5 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. En düşük memur maaşı 22 bin liradan 32 bin 840 lira seviyesine çıkacak.

Memur ve emeklisine yüzde 50 artış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklileri için öngördükleri zam oranını açıklamıştı. Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yüzde 50 zam gelirse memur maaşları...

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 - 48.592

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 - 34.343

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 - 44.228

• Öğretmen 1/4 – 26.642 - 39.909

• Başkomiser 1/3 – 32.613 - 48.854

• Polis memuru 8/1 – 29.512 - 44.208

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 - 55.668

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 - 39.589

• Mühendis 1/4 – 33.109 - 49.597

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 - 35.240

• Profesör 1/4 – 48.111- 72.070

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 47.561

• Vaiz 1/4 – 27.608 - 41.356

• Avukat 1/4 – 31.549 - 47.260