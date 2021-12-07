SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 emekliye zam ne kadar?

Memur maaşı zammı ve emekli maaşı zammı ile ilgili ayrıntılar son günlerde merak ediliyor. Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı TÜİK’te. Zira TÜİK aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. 2021 yılının bitiyor almasıyla birlikte kamuda çalışan memurlar ile emekliler 2022 ocak zammını son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Peki memur zammı ne kadar olacak, kaç TL 2022? Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

2022 emekli ocak zammı için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammında 5 aylık veri belli oldu. Geriye sadece aralık ayı enflasyon verisi kaldı.

SSK ve Bağ-Kur emekli enflasyon zammı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, temmuz-kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağkur en düşük emekli aylığı ne kadar? En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak. En düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek. SGK emekli aylığı en düşük ne kadar? SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

Memura ne kadar zam var?

2022 memur zammı ne kadar? milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.

Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14’ten yüzde 18.4’e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.