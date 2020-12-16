SSK (SGK) prim borçlanması ne kadar? 2021 sigorta primleri ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması yapılırken ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor. Kadınların çalışmadan yurtdışında geçirdikleri süreleri ile erkekler ise yurtdışındaki çalışma sürelerini borçlandırabilmekte. Borçlanma talebi sayesinde vatandaşlar borçlandıkları sureleri ödeme yaparak erken emekli olabilmekteler. Konuyla ilgili Milliyet Yazarı Cem Kılıç yazısında 2021 yılında asgari ücrette ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sigorta prim borçlanmalarının günlük alt limiti de yükseleceğini söyledi.

Sigorta primleri ne kadar?

2021 yılında asgari ücrette ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sigorta prim borçlanmalarının günlük alt limiti de yükselecek. İşte Cem Kılıç’ın yazısında sigorta borçlanmasına ilişkin detaylar: “Askerlik, doğum, yurtdışı gibi borçlanmaları yapmak isteyenler bir an önce borçlanma işlemi için SGK Merkezlerine müracaat etmeliler. Ay sonuna kadar bu işlemi yapanlar kazançlı çıkarlar. Örneğin; şu an için günlük 31.43 TL ile borçlanma yapma imkanı varken, 1 Ocak 2021 sonrasında bu rakam yükselecek ve borçlanma daha pahalı hale gelecek. 2021 yılında asgari ücret yüzde 15 oranında artarsa bir günlük borçlanma tutarı da 36.14 TL’ye yükselecek.

Askerlik borçlanması ne kadar?

Yani 2020 yılı içinde 180 günlük askerlik süresi için borçlanma başvurusu yapan bir kişi toplam 5.658 TL ödeyecekken, 2021’de 180 gün için askerlik borçlanması başvurusu yapacak kişi asgari ücret yüzde 15 artarsa 6.505 TL borçlanma bedeli ödeyecek. Asgari ücretteki artış oranı eğer daha da yüksek tespit edilirse bu fark daha da açılacak. Borçlanma kadın çalışanlar için prim günü artışı sağlarken erkekler için askerlik borçlanması hem yaştan düşüş sağlayabilir hem de prim artışı sağlar.