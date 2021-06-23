SSK emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Memur zammı 2021 ne kadar?

SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık tüketici fiyat endeksindeki artışa göre yapılıyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılacak. Temmuzda maaşlarına zam alacak olan emekli ve memurlar 2021 Temmuz zammını merak etmeye başladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0,89; bu yılın ocak-mayıs dönemi enflasyonun ise yüzde 6,38 olarak açıklandığını belirtti.

Bu verilerle kamu görevlilerinin ilk altı aylık yüzde 3'lük maaş artışının, enflasyonun 3,38 puan gerisinde kaldığını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: "Daha keskin bir söyleyişle, maaşlarda yüzde 3'lük artış gerçekleşirken enflasyonda ise bunun 2 katının üzerinde artış gerçekleşti. Kamu görevlilerinin, 1 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılan yüzde 3'lük artış, marttan itibaren hükmünü yitirmiş ve eksiye düşmüştür. Nisanda kamu görevlileri enflasyon karşısında toplamda yüzde 2,45'lik kayıpla kapatmıştır. Mayıs sonu itibarıyla kamu görevlilerinin 1 Ocak 2021'deki 100 lirası 93,98 liraya, 1000 lira ise 939,81 liraya düşmüştür.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde temmuzda yüzde 3 normal artış, yüzde 3,38 ise enflasyon farkı artışı yapılacak. Bunun anlamı ise temmuzda enflasyonun yapacağı artış, işverenin ve hakemin yaptığı artıştan daha yüksek olacağıdır. Enflasyon dışında, 1 Ocak'tan bugüne kur, faiz ve altın bazlı kıyas yapıldığında, hem oran hem de tutar boyutuyla kayıp çok daha yüksektir."

Ali Yalçın, 1 Ocak-31 Mayıs dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin maaş ve gelirlerinde, altın boyutuyla yüzde 15,38, dolar yönüyle yüzde 16,35, euro kıyaslamasında ise yüzde 15,76 düzeyinde kaybın yaşandığına dikkati çekerek, şu talepleri sıraladı:

"Kamu görevlilerinin ocaktan bugüne kayıplarının giderilmesi için daha önce dile getirdiğimiz, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u oranında seyyanen zam yapılması talebi ve teklifi, yeni verilerle oran güncellemek suretiyle gerçekleştirilmelidir. Enflasyon farkı, kayıpların telafisini değil, maaş tutarının tedavisini sağlıyor ve geçmişin kayıplarını gidermeye yetmiyor. En düşük memur maaşı üzerinden, ocak-mayıs döneminde bir memurun maaşındaki reel düşüş 250 lira, toplam gelir kaybı ise 790 lira oldu. Bütün bu veriler ve tespitler, enflasyon hedefi ve tahmini üzerinden maaş ve ücretlere yapılan artışın, azalıştan ve kayıptan başka sonuç üretmediğini gösteriyor."

Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Haziran ayı da dikkate alındığında temmuzda memur ve emeklilere yüzde 3 zammın yanı sıra yüzde 4.45 civarında enflasyon farkı verilecek. Böylece temmuz zammı toplamda yüzde 7.5'e yaklaşacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine 6 ayda bir, geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. Emeklilerin aylıklarına ocak ayında geçmiş enflasyon farkı yansıtıldı. Temmuzda 6 aylık enflasyon yüzde 7.5 olursa aylığı bin 612 lira olacak. 2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.