SSK, BağKur emeklisi maaşları son dakika Emekli maaşlar tahsis numarası son rakamına göre ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli bu ay alacağı zamlı maaşlarla adete Kurban Bayramı öncesi bayram edecek. SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 5.01 zam maaşlara yansıtılmaya başlanıyor. SSK ve BağKur zamlı maaşların ne zaman hesaba yatırılacağı merak ediliyordu. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için emekli maaşları çarşamba gününden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Peki tahsis numarası 9 olanlar maaşlarını ne zaman alacak? Tahsis numarası 5, 7, 3, 1, 8, 6, 4, 2 ve 0 olanlar maaşlarını ne zaman alacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak SSK-Bağkur? Emekli Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emekli maaş son dakika haberleri.

SSK emekli maaşları ne zaman yatacak?

Tahsis numarasının son rakamı

-9 olanlara her ayın 17’sinde

-7 olanlara her ayın 18’inde

-5 olanlara her ayın 19’unda

-3 olanlara her ayın 20’sinde

-1 olanlara her ayın 21’inde

-8 olanlara her ayın 22’sinde

-6 olanlara her ayın 23’ünde

-4 olanlara her ayın 24’ünde

-2 olanlara her ayın 25’inde

-0 olanlara her ayın 26’sında

BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak?

Tahsis numarasının son rakamı

-9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25’inde

-3 ve 1 olanlara her ayın 26’sında

-8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27’sinde

-2 ve 0 olanlara her ayın 28’inde

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman?

Memur emeklisi ise her ayın 1-5’i arasında maaş alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden henüz hesaba geçmedi. Bu ayın sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Emekliler zam ve farkın yanında ağustos ayı içerisinde bir de bayram ikramiyesi alacak. Yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi muhtemel.