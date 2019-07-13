SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı arttırmanın yolları

Emekli son dakika haberleri: Milyonlarca emekli ocak ve temmuz zammını aldı. Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte yine emekliler bayram ikramiyelerini de ceplerine koyacak. Emeklilerin yanında çalışıp emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş ise erken emeklilik yollarını arıyor. Emekli olanlar emekli maaşı nasıl artırılır? Sorusunun cevabını araştırmakta. Emeklilerin maaşları çalıştıkları yıllara göre artmakta. Özellikle 2000 sonrası emeklilerin maaşları 2000 öncesi emekli maaşlarına göre daha düşük olmakta. Yeni emekli olacak vatandaşların maaşlarını arttırmak için yapacakları pek çok adımlar söz konusu. O vakit, SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı arttırmanın yolları.

Emeklilik tarihlerinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunur. Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz. Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğar. Ayrıca daha erken maaşa kavuşursunuz. Buradaki 7 yıl geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.

1261 gün hangi kurumda geçmişse o statüden emekli olunuyor

Yani 2000 ile 2004 yılları arasında çalışan biri daha sonra 2014 ile 2017 arasında 3 yıl daha çalışmışsa 7 yıl 2000'den başlıyor. Dolayısıyla bu 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha fazla çalışılmışsa yani 1261 gün hangi kurumda geçmişse o statüden emekli olunuyor. Eşitlik halinde ise son kuruma bakılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlarınsa tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse orası emekliliği belirliyor.

Erken emekli nasıl olunur?

Bir örnekle açıklayalım: Bay A 10.05.1992'de Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başladı. Bay A için emeklilik şartları 9000 gün (25 yıl) prim ödemek ve 53 yaşını tamamlamak. Bay A, eğer son 1261 günde Bağ-Kur yerine SSK'lı olursa bu kez ödeyeceği prim günü 5600'e düşecek ve daha erken emekli olacak. Eğer yaşı da müsaitse emekli olup 9.5 yıl daha fazla maaş alacak, üstelik maaşı Bağ-Kur emeklisine göre daha yüksek olacak.