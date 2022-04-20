SSCB bayrağı için harekete geçtiler

Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'nın saldırı gerekçelerinden biri de doğu bölgesinde yükseldiği iddia edilen neo-nazizm akımı oldu. Ancak Rusya'nın bu durumu bahane ettiği ve asıl amacının sınırlarını genişletmek olduğu öne sürüldü.

Meclis'e verilen önerge dikkat çekti

Savaş devam ederken Rus Meclisi'nde dikkat çeken bir adım atıldı. Rusya'da büyük partiler ve Duma milletvekilleri, "Sovyetler Birliği varisliği prensibini temin etmek için" üç renkli Rus bayrağı yerine artık SSBC bayrağı kullanılmasını önerdi.

"Rusya, Sovyet ülkelerde hak iddia ediylor"

Bu önerge Rusya'nın bütün Post Sovyet ülkelerinde hak iddia ettiği anlamına geliyor. Eski Sovyetler Birliği çatısı altında Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya, Doğu Orta Avrupa ülkeleri Belarus, Moldova, Ukrayna, Güney Kafkasya ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Orta Asya ülkeleri, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan Türkmenistan yer alıyordu.