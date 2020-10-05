SSB'den 'Bakü Fatihi Nuri Killigil' animasyonu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanan savunma sanayii kahramanları animasyon serisinin ilk bölümünde 'Bakü Fatihi Nuri Killigil' yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma sanayii kahramanlarının anlatıldığı ilk animasyon filmini bugün yayınladı.
'Bakü Fatihi' Nuri Killigil
SSB'nin animasyon serisinin ilk bölümünde 'Bakü Fatihi' Nuri Killigil’e yer verildi. Türk savunma sanayii için canı pahasına vermiş olduğu mücadeleyi konu alan animasyon filmi, sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma Sanayii Kahramanlarımızı unutmadık, Unutturmayacağız! Bakü’nün Kurtarıcısı Nuri Killigil animasyon filmi, pazar günü Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı bugünlerde, animasyon filminin ilk bölümünde 'Bakü Fatihi' Nuri Killigil’in anlatılması ise dikkat çekti.