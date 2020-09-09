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Aktüel Sri Lanka'daki petrol tankerinde çıkan son yangın söndürüldü
Aktüel

Sri Lanka'daki petrol tankerinde çıkan son yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:38:23 -
Sri Lanka'daki petrol tankerinde çıkan son yangın söndürüldü

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'nın doğusunda bir petrol tankerinde 3 Eylül'de çıkan yangının söndürülmesinden bir gün sonra çıkan yangının da kontrol altına alındığı bildirildi.

Sri Lanka Donanma Sözcüsü Yüzbaşı Indika de Silva, Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan Hindistan'ın Paradip Limanı'na petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı gemide önceki gün çıkan yangının iki gün süren çalışmayla söndürüldüğünü söyledi.

Gemide artık alev ya duman görülmediğini kaydeden Silva, kıyının 55 kilometre açıklarında bulunan geminin deniz römorkörüyle yaklaşık 70 kilometre açığa çekildiğini belirtti.

Yetkililer, gemide petrol sızıntısı olması veya patlama meydana gelmesi durumunda Sri Lanka kıyılarına büyük çevresel hasar oluşturulabileceği uyarısında bulunuyor.

Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan devlete ait Indian Oil Corporation'ın rafinerisinin bulunduğu Hindistan'ın Paradip Limanı'na yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı geminin makine dairesindeki kazanın patlamasıyla yangın çıkmıştı.

Patlamada, mürettebattan bir Filipinli hayatını kaybetmişti, biri yaralanmıştı.

Tankerdeki 18'i Filipinli ve 5'i Yunan 23 kişilik mürettebattan 21'i kurtarılmıştı.

Yangın çıktığı sırada Sri Lanka'nın doğu kıyılarının yaklaşık 38 deniz mili (70 kilometre) açığında bulunan tanker, kıyıya doğru 20 deniz mili (37 kilometre) sürüklenmiş ancak sonrasında bir deniz römorku tarafından açığa çekilmişti.

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