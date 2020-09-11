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Aktüel Sri Lanka'da yağış ve fırtına nedeniyle 3 kişi öldü
Aktüel

Sri Lanka'da yağış ve fırtına nedeniyle 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:41:48 -
Sri Lanka'da yağış ve fırtına nedeniyle 3 kişi öldü

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Xinhua'da yer alan habere göre, Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada en az 50 bin kişinin şiddetli yağış ve fırtınadan etkilendiği belirtildi.

Başkent Colombo, Ratnapura ve Gampaha'yı etkisi altına alan yağış ve fırtınanın etkisiyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, 400'den fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Bölgede 40'tan fazla evin yıkıldığı ve 700 kadarının hasar gördüğü ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, Sri Lanka'da yağışlı havanın devam etmesinin beklendiği uyarısında bulundu.


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