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Sri Lanka'da dronelar tamamen yasaklandı

Sri Lanka'da hafta sonu kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkede drone ve insansız uçakların yasaklandığı açıklandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:26
Sri Lanka'da dronelar tamamen yasaklandı

Sri Lanka Sivil Havacılık İdaresi, drone ve insansız uçak yasağının, "ülkede mevcut güvenlik durumu göz önünde bulundurularak" alındığını açıkladı.

Bu arada Sri Lanka polisinin ülkede patlayıcı aramayı sürdürdüğü, bugün başkent Kolombo'nun 35 kilometre doğusunda Pugoda'daki çöplükte şüpheli bir nesneyi imha ettiği belirtildi.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı. Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:26
  1. Sri Lanka
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