Srebrenitsa soykırımının 27. yıldönümü! 'Ne yaparsanız yapın, sakın soykırımı unutturmayın'

Bosna Hersek’in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da Sırp askerler tarafından yapılan soykırım, 27. yıldönümünde hüzünle karşılandı.

11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27. yılında Potocari Anıt Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

'Unutulmaması için gayret ediyoruz'

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Buraya her geldiğimizde yaşanmışlıkları, kederi, acıyı, ağır imtihanları sanki bizler de yaşıyor gibi çok derin insani hüzünler içerisinde törenlere katılıyoruz ve Srebrenitsa Soykırımı'nın hiçbir zaman unutulmaması için çalışmaya gayret ediyoruz." dedi.

Aliya İzzebegoviç'in "soykırım" sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Bosna Hersek'in efsanevi lideri Aliya İzzebegoviç'in şu sözlerini hatırlatmak isterim. "Ne yaparsanız yapın, sakın soykırımı unutturmayın. Eğer soykırımı unutturursanız soykırım tekrarlanır."

Bir daha böyle acıların yaşanmaması için soykırımın suçlularının uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmaları ve bu suça ortak olanların da mahkeme önüne çıkartılmaları şarttır. Bu soykırımların bir daha yaşanmaması için nefret suçlarının, ırkçılığın, ayrımcılığın, islamofobinin artık insanlık bakımından mücadele edilecek alanlar olarak görülmesi gerekir. Bu soykırımla birlikte barış içerisinde yaşamak, insan onuruna saygı göstermek ve karşı taraftakini de en az kendi kadar değerli görmek konusunda insanlığın ortak bir eğitim çabası içerinde bulunması da herhalde kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte toprağa verilen Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükseldi.