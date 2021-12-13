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Dünya 'Squid Game'i hatırlatan uygulama! Öğretmenler para topladı
Dünya

'Squid Game'i hatırlatan uygulama! Öğretmenler para topladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenlerin okul ihtiyaçlarını karşılamak için seyircilerin önünde tezahüratlar eşliğinde yerden dolar topladıkları görüntü, sosyal medyada viral oldu. Videoda, seyirciler tezahürat yaparken öğretmenlerin paraları kazaklarına ve şapkalarına sıkıştırdığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:56:00 -
'Squid Game'i hatırlatan uygulama! Öğretmenler para topladı

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde öğretmenlerin görev yaptıkları okulun ihtiyaçlarını karşılamak için yerden para topladıkları görüntü sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları ve sendika, söz konusu etkinliği ‘küçük düşürücü’ olarak tanımladı ve ‘Squid Game’e benzetti.

Yerel yayın yapan Argus Leader gazetesi, cumartesi gecesi Sioux Falls Stampe de hokey maçı sırasında buz pateni sahasına 1 dolarlık banknotlar halinde 5 bin dolar koyulduğunu ve çevre okullardan öğretmenlerin mümkün olduğunca kısa sürede en fazla doları toplamak için yarıştığını aktardı.

Sosyal medyada viral olan yarışmanın görüntülerde, seyirciler tezahürat yaparken öğretmenlerin banknotları kazaklarına ve şapkalarına tıkıştırdığı görüldü.

 

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