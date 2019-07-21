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Spot piyasada elektrik fiyatları

21 Temmuz 2019 Pazar 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 320 lira 9 kuruş, en düşük 140 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 47,41 artarak 141 milyon 410 bin 441 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 320 lira 9 kuruş, en düşük saat 06.00'da 140 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 304 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 318 lira 56 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruştan işlem gördü.
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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:15
  1. elektrik fiyatları
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
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