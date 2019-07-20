0553 313 94 23

Spot piyasada elektrik fiyatları

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 318 lira 56 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 21,69 azalarak 95 milyon 923 bin 656 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 318 lira 56 kuruş, en düşük saat 06.00'da 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 250 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 249 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 314 lira 59 kuruş, en düşük 140 liradan işlem gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:15
  1. elektriğin fiyatı
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. gün öncesi piyasa
  4. spot elektrik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
    1. Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
    2. Fındık mantarı tezgahlarda
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Dara Antik Kenti’nde açık galeri..
    5. SSK'lılar ile Bağ-kurluların prim gün..
    6. Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için..
    7. Mide balonu uygulaması nedir? Mide..
    8. Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait..
    9. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    10. Türkiye’ye 3’üncüsü sporcu, milli..
    11. Polonya’da nesli tükenme tehlikesi..
    12. 12. Uluslararası Kemençe ve Horan..
    13. Bilim adamlarından dikkat çeken buluş!..
    14. Doğmamış bebeği silahla öldürdü!..
    15. Şırnak’ta dev göl keşfedildi
    16. Kozalağın turşusunu kurdu
    17. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    18. Tekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisi
    19. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'