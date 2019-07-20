Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 318 lira 56 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 21,69 azalarak 95 milyon 923 bin 656 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 318 lira 56 kuruş, en düşük saat 06.00'da 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 250 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 249 lira 67 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 314 lira 59 kuruş, en düşük 140 liradan işlem gördü.





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