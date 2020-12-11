Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 9 kuruş, en düşük 226 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,8 azalarak 140 milyon 525 bin 130 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 321 lira 9 kuruş, en düşük saat 06.00'da 226 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 275 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 275 lira 646 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 48 kuruş, en düşük 226 lira 48 kuruştan işlem gördü.