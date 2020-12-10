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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:44:35 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 48 kuruş, en düşük 226 lira 48 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,17 artarak 159 milyon 351 bin 224 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 330 lira 48 kuruş, en düşük saat 03.00'te 226 lira 48 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 935 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 29 kuruş, en düşük 227 lira 74 kuruştan işlem gördü.

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