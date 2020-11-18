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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:15:37 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 71 kuruş, en düşük 219 lira 34 kuruş olarak belirlendi.  

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,88 azalarak 163 milyon 638 bin 608 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 330 lira 71 kuruş, en düşük saat 04.00'te 219 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.  

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 637 kuruş oldu.  

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 339 lira 30 kuruş, en düşük 244 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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