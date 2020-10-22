Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 398 lira, en düşük 247 lira 17 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,90 artarak 164 milyon 372 bin 181 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 398 lira, en düşük 04.00'te 247 lira 17 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı ise 311 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 64 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 61 kuruş, en düşük 224 lira 78 kuruştan işlem gördü.