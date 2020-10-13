Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 445 lira 56 kuruş, en düşük 243 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,7 artarak 172 milyon 229 bin 460 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 445 lira 56 kuruş, en düşük saat 02.00'de 243 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 88 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 69 kuruş, en düşük 244 liradan işlem gördü.