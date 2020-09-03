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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:38:15 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 86 kuruş, en düşük 296 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,26 artarak 194 milyon 905 bin 2 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 315 lira 86 kuruş, en düşük saat 05.00'te 296 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 439 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 430 lira, en düşük 295 lira 34 kuruştan işlem gördü.

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