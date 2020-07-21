Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 15 kuruş, en düşük 201 lira 53 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,85 artışla 168 milyon 720 bin 972 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 322 lira 15 kuruş, en düşük saat 06.00'da 201 lira 53 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 303 lira 51 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 74 kuruş, en düşük 197 lira 82 kuruştan işlem gördü.



