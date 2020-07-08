Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 13 kuruş, en düşük 197 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,73 azalışla 156 milyon 234 bin 314 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 317 lira 13 kuruş, en düşük saat 06.00'da 197 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 35 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.



