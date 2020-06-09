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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:49:23 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 72 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,2 azalışla 144 milyon 941 bin 524 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'de 332 lira 72 kuruş, en düşük saat 06.00'da 210 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 311 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 54 kuruş, en düşük 209 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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